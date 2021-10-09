المريخ يختفي لأسابيع بسبب ظاهرة فلكية.. تعرف عليها

أحمد عاطف (القاهرة)

يختفي كوكب المريخ من السماء لعدة أسابيع ابتداء من اليوم الجمعة، وذلك بسبب ظاهرة فلكية تتسبب بها الشمس، حيث يمر المريخ بالقرب من الشمس مما يتسبب في اختفائه.

وبحسب معهد البحوث الفلكية المصري فإن الفاصل بين المريخ والشمس سيكون 0°39 درجة، وسيكون مدار المريخ في أبعد نقطة عن الأرض على مسافة 2.63 وحدة فلكية، وبينما تصبح الشمس بين كوكب المريخ والأرض

وخلال الأسابيع التي يختفي فيها المريخ من السماء ستنقطع الاتصالات من وإلى المركبات الفضائية الاستكشافية الموجودة هناك، وذلك نتيجة تأثير الجسيمات المشحونة التي تنطلق من الشمس.

ويعود كوكب المريخ إلى الظهور مرة أخرى في نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث يكون مرئياً بالعين المجردة، ويزداد لمعانا بشكل تدريجي وصولا إلى ذروة ظهوره في فصل الربيع من عام 2022.

على جانب آخر حذرت الجمعية الفلكية بجدة من محاولة النظر إلى تلك الظاهرة عبر التليسكوب أو المنظار، لأن ذلك قد يسبب ضرراً في العين، نتيجة قربه الشديد من الشمس.