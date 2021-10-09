فايزر تهدد بإنهاء عمل موظفيها غير الملقحين في الولايات المتحدة

أكدت شركة فايزر الأميركية ضرورة تلقي كل موظفيها الأميركيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل من لا يحصل على اللقاح.

وأمرت شركة الأدوية كل الموظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطيعم الكامل بحلول 15 نوفمبر، وفقا لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 سبتمبر وحصلت عليها قناة "نيوز شانيل 3" التابعة لشبكة "سي بي اس".

وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات طبية.

وأكدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أي أعفاء سيجري إقالتهم من العمل.