منصة اليوبيل في «إكسبو» تصدح بإيقاعات موسيقية من أرجاء العالم

دبي (وام)

تصدح منصة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي بأصوات فنية وإيقاعات موسيقية من مختلف أرجاء العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمشاركة كوكبة من الفنانين القادمين من دول عدة مثل كندا وهنغاريا والهند والأردن وإسبانيا، إلى جانب مجموعة من المواهب المحلية البارزة، وذلك كجزء من سلسلة «إيقاعات إكسبو 2020» التي يشارك فيها فنانون وموسيقيون من مختلف أنحاء العالم. ويمثل بارخ وسينغ ثنائي موسيقى الـ«دريم بوب» الهندية، حيث يقدم كل من عازف الغيتار والسنثسيزر والمغني بارخ وعازف الإيقاع سينغ للجمهور سيمفونياتهم، فيما يقدم عازف الغيتار نيكي موخي للجمهور أنغاماً مستوحاة من موسيقى الفلامنكو والجاز والكوالي والموسيقى الكلاسيكية الهندية والسول. كما يمكن لرواد المهرجان الاستمتاع بالموسيقى الشعبية الكندية التي تقدمها فرقة «بيولاخ». ويستضيف مهرجان الموسيقى «إيقاعات إكسبو» مجموعة جديدة من الفنانين كل شهر مقدماً فعالية مبهرة لا تعرف حدوداً وتهدف إلى مشاركة الأنغام والأنماط التقليدية والمعاصرة مع الجمهور المتنوع من زوار الحدث الدولي.