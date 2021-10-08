أعلنت مجموعة فيسبوك، الجمعة، أن بعض مستخدميها يواجهون صعوبة في الوصول إلى خدماتها. من جهة أخرى، فشل بعض المستخدمين في تحميل تطبيق مشاركة الصور التابع لفيسبوك (انستجرام)، الجمعة. يأتي ذلك بعد أيام من معاناة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع دام ست ساعات في الخدمة بسبب خطأ خلال عملية صيانة روتينية لشبكات مراكز المعلومات. وأظهرت بيانات من موقع (داون-ديتكتور)، الذي يراقب الإنترنت، أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لانستجرام الجمعة. كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في "ماسنجر" منصة التراسل الفوري التابعة لفيسبوك.