سلوى خطاب.. ماذا قالت عن «أيام وبتعيشها»؟

محمد قناوي (القاهرة)

تصور الممثلة سلوى خطاب حالياً دورها في مسلسل «أيام وبتعيشها»، من تأليف سماح الحريري، وبطولتها مع حورية فرغلي، وشيري عادل وإخراج محمد أسامة، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الشتوي المقبل.

وعن العمل قالت إن أحداثه تدور في 45 حلقة ويناقش الصراعات التي تحدث داخل بعض البيوت، بأسلوب خفيف، حيث يجسد «رياض الخولي» شخصية أحد كبار الحارة، الذي يستخدم نفوذه وهيبته للزواج من أجمل بناتها حورية فرغلي، رغم أنه يكبرها بسنوات، بينما تتعرض «شيرى عادل» للعديد من المشاكل والضغوطات، وأجسد من خلاله شخصية امرأة شعبية تعاني العديد من الأزمات.ولفتت إلى أنها ستبدأ تصوير دورها في مسلسل «منورة بأهلها» الذي تدور أحداثه في 10 حلقات فقط للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة وبطولة ليلى علوي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وعباس أبو الحسن، وناهد السباعي، وباسم سمرة، والذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرج يسري نصر الله. وعبرت عن سعادتها بتكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي مؤخراً وقالت: لقد شعرت بسعادة كبيرة، وأصابتني الدهشة، وخاصة أن التكريم ضم نخبة من كبار صناع السينما، مثل العملاق علي بدرخان، والمخرج الكبير عمر عبدالعزيز، والممثل خالد الصاوي، مضيفة: على الفنان أن يشعر بالمسؤولية دائماً تجاه ما يقدمه للجمهور، لأن أعماله مسؤولية كبيرة.