وفاء عامر بطلة حكاية «إن كبر ابنك»

محمد قناوي (القاهرة)

تلعب الممثلة وفاء عامر دور البطولة في حكاية «إن كبر ابنك» ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، وتجسد شخصية «آمال» التي انفصلت عن زوجها لأكثر من 20 عاماً، ورفضت الزواج من أجل تربية ابنها الذي ينتقل للدراسة خارج البلاد، وخلال الأحداث تتعرف على رجل في عمر الخمسينيات، يطلب يدها للزواج، حيث يعارض عدد من عائلتها ذلك الارتباط، وتحاول أن لا يؤثر هذا على علاقتها بابنها.

وقالت إنها بدأت تصوير حكاية «إن كبر ابنك» خلال الأيام الماضية مع فريق العمل ويشاركها البطولة ناصر سيف، وشريف الغريب، وأميرة العايدي، ومن تأليف حسن صالح، وإخراج معتز حسام.

يذكر أن آخر ظهور على الشاشة الصغيرة للفنانة وفاء عامر كان من خلال مسلسل «لحم غزال» بطولتها أمام الفنانة غادة عبدالرازق، وعمرو عبدالجليل، وعرض ضمن ماراثون دراما رمضاني الماضي، وحقق نسبة نجاح كبيرة، وقدمت من خلاله شخصية المعلمة «قدرية» القوية صاحبة النفوذ.