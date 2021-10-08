صحفي في خطر بسبب كتاب!

لشبونة (الاتحاد)

يواجه صحفي التحقيقات البريطاني أوليفر بولوج دعوى قضائية في البرتغال للمطالبة بتعويض يتجاوز قدره 500 ألف استرليني. الدعوى رفعها نائب رئيس أنجولا بورنيتو دي سوزا بالتزار دييجو.

كان بولوج قد نشر كتابا في عام 2018 بعنوان: «ماني لاند : لماذا يحكم اللصوص والمحتالون العالم». وقد دخل الكتاب القائمة القصيرة للكتب المرشحة لجائزة أورويل للكتابة عام 2019. تحدث الصحفي البريطاني في الكتاب عن العالم الخفي للصوص الذين يديرون شؤون العالم. وهو يكتب بانتظام للجارديان وهيئة الإذاعة البريطانية وجي كيو. وبعد ثلاثة أعوام من صدور الكتاب تلقى بولوج مذكرة استدعاء تبلغه بأن بورنيتو دي سوزا بالتزار دييجو وابنته رفعا دعوى قضائية ضده في البرتغال، بحسب تقارير صحفية بريطانية. ويبحث بولوج الآن عن محامي في البرتغال يستطيع أن يساعده في قضيته. وكانت ناوليلا دييجو ابنته دي سوزا قد اشترت فساتين بـ 200 ألف دولار خلال مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع ساي ييس تو ذي دريس عام 2015، حسبما قالت صحف بريطانية. وخصص بولوج في كتابه 8 صفحات للكتابة عن هذه الممارسات مشيراً للانتقادات التي طالت تصرفات ابنة دي سوزا في أنجولا حيث يعيش نصف السكان في فقر مدقع.