أبوظبي (الاتحاد) انتهت الممثلة رشا السيد من تصوير مسلسل خليجي جديد بعنوان «جنية»، من إخراج حسين شوكت وتأليف الكاتب علي الدوحان. ويشارك في المسلسل نخبة من أبرز ممثلي الخليج، من أبرزهم ليالي دهراب، وطلال باسم، وخالد العجيرب، وغدير السبتي، وشيخة البدر. تجسد رشا دور «كوكو» صاحبة صالون نسائي، والمعروف عنها بأنها شخصية قوية تسيطر على كل من حولها، لدرجة أن الجميع يطيع أوامرها من دون تفكير، حتى يكتشف أمرها بأن لديها صلة بعالم الشعوذة والسحر. ولفتت رشا إلى أنه من المقرر أن يعرض العمل قريباً على إحدى المنصات الرقمية، معتبرة أنه تجربة مميزة وفريدة بالنسبة لها، خصوصاً أن العمل يسلط الضوء عن قضية الشعوذة والسحر. وأضافت أن الدور كان بمثابة تحد كبير لها، لا سيما أنها تظهر في العمل بأشكال مختلفة، ما تطلب منها تحضيرات عديدة، سواء من ناحية الماكياج أو التقلبات الخاصة بالشخصية، متمنية أن ينال العمل إعجاب المشاهدين.