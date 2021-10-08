طفلة في الثامنة تصطاد الكويكبات

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أصبحت الفتاة البرازيلية الصغيرة نيكولي أوليفيرا، وهي بعدُ في الثامنة من عمرها، خبيرة فلك بارعة تصطاد الكويكبات مثيرة إعجاب معلميها وزملائها في الدراسة.

على جدران غرفتها في مدينة فورتاليزا (شمال شرق البرازيل)، لا صور لنجوم الموسيقى، بل خريطة كبيرة للنظام الشمسي ومجسمات صواريخ وشخصيات حرب النجوم.

لكن الحقل الذي تصطاد فيه هو عبارة عن جهاز كمبيوتر مزود بشاشتين كبيرتين تراقب الفتاة، من خلالهما، صور السماء التي يرسلها برنامج "صيادو الكويكبات".

يهدف هذا المشروع إلى تعريف الشباب بالعلوم من خلال إشراكهم بشكل مباشر في الاكتشافات، وهو ثمرة شراكة بين وزارة العلوم البرازيلية ومنظمة التعاون الدولي للبحوث الفلكية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وتقول الصغيرة بفخر "لقد وجدت 18 حتى الآن!".

إذا تأكدت النتائج التي توصلت إليها نيكولي، وهو ما قد يستغرق سنوات، تصبح أصغر شخص في العالم يكتشف رسمياً كويكباً، وستتمكن من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الإيطالي لويجي سانينو الذي اكتشف كويكباً وهو في الثامنة عشرة.

ويحق لها عندها أن تطلق على الكويكبات الأسماء التي تريدها.

ويؤكد إيليومارسيو رودريغيز موريرا، أستاذ علم الفلك في المدرسة، التي ترتادها منذ بداية السنة الجارية، أنها "تتمتع بنظرة ثاقبة" في هذا المجال. ويشير إلى أنها "تلاحظ على الفور في الصور النقاط التي تبدو مثل الكويكبات.

وحققت "نيكولينيا" بالفعل شهرة واسعة بفضل مقاطع فيديو عن علم الفلك تنشرها عبر قناتها على "يوتيوب"، ومشاركتها عبر الإنترنت في ندوات علمية دولية، حتى أن لديها مساعِدة تعينها في الرد على كل الطلبات.

في يناير الفائت، لم يتردد والداها في الانتقال من ماسيو، وهي مدينة أخرى في شمال شرق البرازيل، إلى فورتاليزا، الواقعة على بعد ألف كيلومتر، لتمكين ابنتهما من الإفادة من منحة دراسية في مؤسسة مرموقة.

تروي والدتها زيلما جاناكا (43 عاماً) "عندما كانت تبلغ عامين، كانت ترفع ذراعيها نحو السماء وتقول لي: أمي، أعطني نجمة".

وتضيف "لكننا أدركنا أن هذا الشغف بعلم الفلك كان جدياً عندما طلبت منا تلسكوباً كهدية في عيد ميلادها الرابع. لم أكن أعرف حتى ما هو التلسكوب".

وتتابع الأم قائلة "حتى أنها أبلغتنا استعدادها لمقايضة كل حفلات عيد مولدها بتلسكوب، لكنّ ثمنه مع ذلك بقي باهظاً جداً بالنسبة إلينا. لم نتمكن من شرائه لها إلا عندما بلغت السابعة، بفضل مساعدة أصدقاء" جمعوا المبلغ اللازم.

وأمام موهبة "نيكولينيا" المبكرة، لم يتردد منظمو دروس التعريف بعلم الفلك في خفض الحد الأدنى لسن التسجيل في هذه الدورات التي غالباً ما تكون مخصصة لمن هم فوق الثانية عشرة.

وأجرت نيكولي، عبر قناتها على "يوتيوب"، مقابلات مع عدد من الشخصيات كعالمة الفلك الشهيرة دويليا دي ميلو التي شاركت في اكتشافات مهمة مثل المستعر الأعظم (سوبرنوفا) "إس إن 1997 دي".

وفي العام الفائت، قصدت برازيليا للقاء وزير العلوم رائد الفضاء السابق ماركوس بونتيس، وهو البرازيلي الوحيد الذي شارك في رحلة إلى الفضاء حتى اليوم.

لكنّ لنيكولي طموحات أخرى. وتقول "حلمي هو أن أصبح مهندسة في مجال الصناعات الفضائية. أريد أن أصنع صواريخ. أحب أن أذهب إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، لأرى صواريخهم".

المصدر: آ ف ب