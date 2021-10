«أميرات ديزني» في «إكسبو 2020»

أبوظبي (الاتحاد)

تضفي «ديزني» لمستها المميزة على «إكسبو 2020»، من خلال عرض حصري بعنوان Disney Princess - The Concert، مباشرة من حديقة الصواريخ في جناح الولايات المتحدة يوم 11 أكتوبر. وتدعو الجماهير للاستمتاع بعرض لمجموعة تضم 4 نجوم من مشاهير برودواي وأفلام الرسوم المتحركة ومخرج موسيقي قدير وأمير وسيم، وتحتفل المجموعة بأميرات «ديزني» بتقديم الألحان المفضلة لدى الجماهير. يقدم فريق النجوم 3 عروض، مدة كل منها 25 دقيقة، الساعة 14:00 و16:00 و20:00، ويضم 7 من أغاني الأميرات المفضلة، بما فيها Let it Go (ملكة الثلج)، When Will my Life Begin (رابونزل)، A Whole New World (علاء الدين)، Almost There (الأميرة والضفدع)، Best of Belle Medley (الجميلة والوحش)، When you Wish Upon a Star (بينوكيو) وأغنية احتفال الأميرات Starting Now.

ويضم العرض فقرات للفنانة كريستي ألتوماري المرشحة لجائزة دراما ديسك «أناستاسيا» في استعراض برودواي Anastasia Mamma Mia، والفنانة سوزان إيغان المرشحة لجائزة توني «بيل» في استعراض برودواي Beauty and the Beast «ميغ» من فيلم الرسوم المتحركة Hercules، والفنانة كورتني ريد المرشحة لجائزة غرامي «جاسمين» في استعراض برودواي Aladdin، والفنانة سندي وينترز الحائزة على جائزة برودواي وورلد «نالا» في استعراض برودواي The Lion King Hamilton). وينضم إلى الرباعي المخرج الموسيقي بنجامين روهالا Fiddler on the Roof ـ The Secret Life of Bees والأمير الوسيم آدام جاي ليفي Waitress.