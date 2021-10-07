5 نصائح للمرأة العاملة

أبوظبي (الاتحاد)

يؤدي انشغال المرأة العاملة بتأمين احتياجات الأسرة والأطفال، إلى عدم وجود الوقت للاهتمام بنفسها، ووفق ما أكدته دراسة صحية نشرها موقع «Female First» عليها اتباع هذه النصائح للحفاظ على لياقتها:

الفطور الصحي

تناول وجبة صحية ومتوازنة من الفطور يمنحك نهاراً مفعماً بالطاقة ويساعدك على التحكم بوزنك وتقليل الأمراض، حيث يؤدي الإفطار في وقت مبكر إلى تنشيط التمثيل الغذائي الذي يستمر خلال النهار، مما يحسن قدرة جسمك على حرق الدهون ويجعلك تشعر بالنشاط.

ومن المهم أن تكون وجبة الإفطار غنية بالفيتامينات والبروتينات والألياف، مع تجنب الأطعمة المقلية.

الوجبات الخفيفة

نضطر لتناول الوجبات الخفيفة خلال النهار، إلا أن هذه الوجبات قد تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، لذلك ننصحك باختيار وجبة صحية مثل المكسرات والتمر والعنب والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة والزبادي والموز والجزر.

الماء

يؤدي تجاهل حاجة الجسم للماء إلى حدوث صداع مستمر وانخفاض في التمثيل الغذائي وزيادة في الوزن، علماً بأن فقدان الماء يزداد بشكل كبير عند أولئك الذين يستهلكون كمية كبيرة من مدرات البول كالقهوة.

ولا بد من شرب كميات كافية من الماء، لأنه يساعد في عملية الهضم ويحسن الدورة الدموية ويمنع تشنج العضلات، ويساعد على نضارة البشرة.

النوم السليم

حتى تتحقق اللياقة البدنية لا بد من إعطاء جسدك القدر الكافي من الراحة، من خلال النوم من 6 إلى 8 ساعات يومياً، وعند الجلوس ننصحك باتخاذ وضعية أقل إجهاداً لرقبتك وكتفيك وعينيك.

الرياضة

تمنحك ممارسة التمارين بشكل يومي حياة أكثر صحة وسعادة، كما أن ممارسة اليوغا تقدم حلاً شاملاً للكثير من المشكلات الصحية، حيث يفرز الجسم أثناء التمرين مستويات عالية من الدوبامين والإندورفين والإندوكانابينويد والأدرينالين، وهي هرمونات ومركبات تمنحك شعوراً بالسعادة والقوة وتقلل التوتر.