500 يوم ترفيهي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اليوم عن أجندة فعاليات أبوظبي بحلّتها الجديدة التي توفِّر معلومات متكاملة عن الفعاليات والتجارب الاستثنائية في أنحاء الإمارة والمصمَّمة لتلبية تطلّعات المجتمع المحلي والزوار. وتعتبر هذه الأجندة دليلاً رسمياً شاملاً للأنشطة والتجارب الملهمة والمتنوعة في العاصمة، وتشتمل على أكثر من 500 يوم ترفيهي ضمن 80 فعالية على مدى 6 أشهر.

تدعو أجندة الفعاليات الزوار للاستمتاع بمغامراتهم الخاصة في وجهة الأحلام أبوظبي وصناعة ذكريات لا تُنسى عبر استكشاف كل ما تقدّمه من أنشطة ومحتوى ترفيهي ضمن جدول متنوِّع يغطي كافة منشآتها ومعالمها الرائدة، بدءاً من البطولات العالمية إلى الحفلات الموسيقية الحيّة والمعارض الثقافية والفنية وعروض الكوميديا وسواها.

وتمنح الأجندة الجمهور مصدراً موثوقاً للفعاليات والتجارب الرائعة في العاصمة، بما فيها البطولات الرياضية الدولية، مثل جزيرة النزال من «يو إف سي»، وبطولة العالم للسبارتان التي تقام للمرة الأولى خارج أميركا في واحة ليوا، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا 1»، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، وبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف.

وينتظر عشاق الثقافة والتراث والأصالة جدولاً حافلاً ضمن «فن أبوظبي» ومهرجان الشيخ زايد، وموسيقى أبوظبي الكلاسيكية، والتي تجمع كوكبة من أفضل فناني الموسيقى الكلاسيكية في العالم، ومواسم جديدة من «فنون الطهي» و«أبوظبي للتسوق».

وتتضمّن أجندة فعاليات أبوظبي عروضاً كوميدية بما فيها أمسية مع مايكل ماكنتاير، الفنان الكوميدي البريطاني الشهير الذي سيقدم عرضه الأوّل في الإمارة، و«أسبوع أبوظبي لهواة الجمع»، الذي يعزِّز مكانة الإمارة و«مهرجان سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط» لأوّل مرة في المنطقة.

وتحتفظ الأجندة بنصيب وافر للعائلات والأطفال، وتضم فعاليات متفرِّدة بدءاً بالعودة المرتقبة لمهرجان أم الإمارات في نسخته الخامسة التي تحتفي بالابتكار والإبداع والقيم الإنسانية. وتتوجّه الأنظار إلى فعاليات عالم نيكلوديون ومعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة، والذي ينعقد في أبوظبي للمرة الأولى.