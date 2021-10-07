«صحتَين».. من العاصمة

أبوظبي (الاتحاد)

تحت عنوان «صحتَين»، يعود موسم فنون الطهي في أبوظبي إلى العاصمة الإماراتية مع برنامج حافل ومتنوِّع من الفعاليات ودروس الطهي من 18 أكتوبر - 9 ديسمبر، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للاستمتاع بأفضل تجارب الطهي، بالتزامن مع استضافة الحفل الأوّل لجوائز أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وينطلق «فنون الطهي» بسلسلة «فود فوروارد» على مدى 4 أيام من حفلات أندية العشاء التجريبية وعروض المأكولات الحصرية من 19 ـ 23 أكتوبر، كما سيتم تنظيم سلسلة أخرى بمشاركة عدد من ألمع الطهاة العالميين، بينهم الشيف أنطوني ديمتري والشيف فيصل ناصر.

وتعود سلسلة «طاولة الشيف»، التي حظيت بإقبال كبير في الدورة الماضية، في صورة أكبر وبرنامج أكثر تنوّعاً، حيث ستقوم 20 من أفضل مطاعم أبوظبي بإعداد قوائم أطباق حصرية مع مأكولات متنوِّعة وتجارب ترفيهية وجلسات تعليم طهي ومبادرات تعاون مع طهاة من الإمارات والعالم من 25 أكتوبر - 27 نوفمبر.

وتحتضن هذه الدورة تجارب تعاون بين عدد من أبرز مواهب الطهي في الإمارات وطهاة عالميين لتكريم المواهب الإماراتية في مجال الطهي تجسيداً للروابط الوثيقة بين التراث الثقافي وتقاليد الرفاهية وفنون الطهي، وذلك ضمن فعالية «عشاء الحرفيّين» في متحف اللوفر أبوظبي.