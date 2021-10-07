أثرياء يفضِّلون المنازل المتواضعة.. لماذا؟

القاهرة (الاتحاد)

على الرغم من النجومية والثروة، يختار بعض المشاهير عيش حياة بسيطة، ويفضِّلون المنازل المتواضعة، مع أنهم قادرون على اقتناء أغلى منها بكثير. موقع Stars Insider تحدّث عن نماذج منهم.

مارك زوكربيرغ

مؤسس موقع فيسبوك وأحد أكثر الأشخاص ثراءً في العالم، ومع ذلك اشترى مارك زوكربيرغ منزله الأسري في مدينة بالو ألتو في كاليفورنيا بمبلغ 7 ملايين دولار، ومع أن المنزل جميل، لكنه لا يبدو مختلفاً عن منازل العديد من أبناء الطبقة الوسطى.

إليجاه وود

انتقل الممثل الأميركي إليجاه وود من منزله الفاخر في مدينة سانتا مونيكا بمقاطعة لوس أنجلوس الغربية إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، حيث اشترى منزلاً فيكتورياً بنحو 700 ألف دولار فقط، وهو رقم أقل من عادي بالنسبة لثري مثله.

زوي ديشانيل

تفضِّل الممثلة الأميركية زوي ديشانيل الهدوء والبساطة عن الفخامة والعظمة، حيث اشترت منزلاً صغيراً وبسيطاً في كاليفورنيا بمبلغ 1.69 مليون دولار رغم راتبها الخيالي، ولاحقاً انتقلت إلى منزل أغلى مع زوجها ولكنه لا يزال من المنازل زهيدة الثمن نسبياً.

جينيفر لورانس

تعيش النجمة جينيفر لورانس في منزل أكثر فخامة قليلاً، ولكنها حتى عام 2014 كانت تعيش في منزل متواضع وسط لوس أنجلوس، قيل إنها اشترته بمبلغ 879 ألف دولار، وهو ليس بالمبلغ الكبير بالنسبة لأسعار المنازل في المدينة.

شاكيل أونيل

يمتلك شاكيل أونيل أسطورة كرة السلة عدة منازل، ولكنها ليست باهظة الثمن، واشترى منزله الأسري المكوَّن من 5 غرف نوم في فلوريدا بمبلغ 235 ألف دولار فقط.

دون شيدل

من المعروف عن الممثل الأميركي دون شيدل وزوجته أنهما يشتريان منازل صغيرة ويعيدان تصميمها لتصبح صديقة للبيئة ويبيعانها من أجل الربح. وقد فعلا الشيء نفسه لمنزلهما الذي يساوي 894 ألف دولار، والمكوَّن من طابق واحد في كاليفورنيا، وقد قاما بإعادة تصميمه وتوسيعه.

ماثيو ماكونهي

لا يحتاج الممثل والمخرج الأميركي ماثيو ماكونهي إلى الكثير ليكون سعيداً، فعندما كان عازباً ويعمل كممثل ناجح، عاش في مقطورة متنقِّلة على ساحل كاليفورنيا، ثم انتقل إلى منزل في مدينة أوستن بولاية تكساس، والآن ومع أنه أصبح رب أسرة، إلا أنه لا يزال محتفظاً بتلك المقطورة.

كريستينا ريتشي

تقدَّر ثروة الممثلة الأميركية كريستينا ريتشي بنحو 20 مليون دولار، ولكنها اختارت العيش في منزل لا تتجاوز مساحته 176 متراً مربعاً في لوس أنجلوس بسعر 1.5 مليون دولار.