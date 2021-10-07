أثارت تصريحات محلل زواج شرعي في مصر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه أنه تزوج 33 مرة لحماية البيوت من «الخراب» حسب قوله.
ومحمد الملاح الذي أطلق على نفسه محللاً شرعياً، قال إنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن تطلقن 3 مرات، كعمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل، ما تسبب في حالة من الغضب بين المصريين.
وحسب الملاح فقد بدأ عمله كمحلل شرعي عندما اقترحت عليه إحدى صديقاته بالزواج من صديقتها التي انفصلت عن زوجها بشكل كامل، موضحا أنه بالفعل تزوج بها بشكل كامل الأركان ثم انفصل عنها بعد عدة أيام وعادت بعد ذلك لزوجها الأول.
وأكد الملاح أنه لم يتقاض أي مقابل مادي نظير عمله كمحلل شرعي وزواجه من السيدات، لكن هدفه هو فقط عودتهن إلى أزواجهن بعد الانفصال وحلف يمين الطلاق 3 مرات.
وتسببت هذه التصريحات في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع المؤسسات الدينية في مصر إلى الرد عليها.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن زواج المرأة المطلقة ثلاثًا لكي تحل للزوج الأَول، وهو ما يعرف بالزواج بشَرْط التحليل، حرام شرعًا باتفاق الفقهاء؛ فقد روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه لَعَن المُحَلِّل والمُحَلَّل له»، أخرجه الترمذي، واللعن إنما يكون على ذنب كبير.
وأضافت الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: «ذاك السِّفَاح»، رواه البيهقي، والسِّفَاح يعني الزنا.