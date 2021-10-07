أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، اليوم الخميس، فوز الروائي التنزاني عبد الرزاق جرنه بجائزة نوبل في الأدب لعام 2021.
وذكرت الأكاديمية أن جرنه استحق الجائزة لـ «تغلغله الحازم والمتعاطف في تأثيرات الاستعمار ومصير اللاجئين».
وقد وُلد جرنه في جزيرة زنجبار عام 1948، ولكن بعد انتهاء الحكم البريطاني في عام 1963، واجه اضطهاداً بسبب عرقه العربي، فاضطر إلى الفرار، وانتهى به الحال كلاجئ في بريطانيا أواخر الستينيات.
وهو يعيش في بريطانيا منذ ذلك الحين، وكان يعمل بالتدريس في جامعة كِنت حتى تقاعده. وكتبت الجامعة على موقع تويتر:«إننا سعداء للغاية لأن محاضرنا السابق عبد الرزاق جرنه حصل على جائزة نوبل في الأدب - إنه لأمر مُلهم حقاً!».
وتتضمن أعماله عشر روايات من بينها «الجنة»، التي تم ترشيحها لجائزتي بوكر ووايتبريد في عام 1994.
وتعد تجربة اللاجئ وانفصاله عن بلده موضوعاً رئيسياً في الكثير من أعماله.
وأكدت الأكاديمية «تفانيه من أجل الحقيقة»، ولفتت إلى أن رواياته «تثور على الأوصاف النمطية وتفتح الأعين على شرق أفريقيا المتنوع ثقافيا وغير المألوف لكثيرين في مناطق أخرى حول العالم».
وجائزة نوبل في الأدب هي أرفع جائزة أدبية في العالم، وتقدر قيمتها المالية بعشرة ملايين كرونه سويدية (حوالي 1ر1 مليون دولار). وبذلك يصبح جرنه فقط سادس أفريقي يحصل على جائزة نوبل في الأدب.