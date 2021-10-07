احذر.. بضغطة زر تُسرق بطاقتك المصرفية المرتبطة بالهاتف

حذر خبير الأمن السيبراني الروسي ديمتري جالوف مالكي البطاقات المصرفية المرتبطة بالهاتف، من الوقوع في فخ الاحتيال وسرقة الأموال.

ووفق RT قال ديمتري: «ابتكر المحتالون طريقة لسحب أموال بطاقتك المصرفية باستدراجك والاتصال بك كجهة رسمية وطلب الضغط على مفتاح أو رقم تمهيداً لاختراق الجهاز».

وأضاف: «يستخدم المحتالون حيلة الضغط على المفتاح تمهيداً لخطوات معدة مسبقاً كاتصال عبر روبوت يزعم أنك غيرت رقمك، ويطلب منك حال عدم تغييره الضغط على الرقم (واحد)، ما يضعك في قائمة الضحايا».

وينصح ديمتري بتوخي الحذر من أي مكالمة غريبة من موظف البنك، وعدم إمداده بأي معلومات مصرفية مع إنهاء المحادثة والاتصال فورا بالبنك.