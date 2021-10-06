آخر موعدين لـ «موسم السيدات»

أبوظبي (الاتحاد)

تدعو «ياس ووتروورلد» على جزيرة ياس للاستمتاع بالفعاليتين الأخيرتين من «موسم السيدات» لهذا العام، والتي تستضيفهما اليوم الخميس وفي 14 أكتوبر الجاري. وخلال هذه الفعالية الترفيهية تتمكّن السيدات من استكشاف المدينة المائية بأسلوبهن الخاص وقضاء أوقات عامرة بالمرح مع باقة من الألعاب والمنزلقات في خصوصية مطلقة، وبإشراف طاقم متكامل من السيدات. وتتألّق «ياس ووتروورلد» بهذه المناسبة باللون الوردي، وتتيح الفرصة للاسترخاء على العوامات في نهر الراحة والاستمتاع بمختلف الأنشطة والمغامرات، وأشهى المأكولات والمشروبات.

وتواصل مدن ومرافق ياس الترفيهية، التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة عملياتها التشغيلية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة. ويتعيّن على الجميع تأكيد أخذ اللقاح باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».