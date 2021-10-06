جولات للأطفال في «قصر الوطن»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظِّم «قصر الوطن» في أبوظبي جولات إرشادية ذاتية بالإنجليزية والعربية والألمانية والروسية والصينية، للاطلاع على الإرث المعرفي والقيم والتقاليد العريقة للدولة، كما يقدِّم تجربة استكشاف ذاتية تفاعلية لزواره من الأطفال.

وبهدف توفير تجربة مميّزة تضمن المشاركة الثقافية للأطفال وتمكِّنهم من استكشاف ملامحه المختلفة، أطلق «قصر الوطن» جولات إرشادية للأطفال تستخدم لغة مألوفة وسهلة في نسخة مبسّطة من التجربة المخصّصة للبالغين، لضمان تمكّن الأطفال من المتابعة وفهم الأوصاف وتفاصيل عن مرافقه.

تتضمّن جولات الأطفال، ألعاباً تفاعلية غامرة من منطقة إلى أخرى. وعند استكمال اللعبة يتم تكريم الأطفال بشارات افتراضية تجسِّد الملامح والمقوِّمات المختلفة لدولة الإمارات، ويحصل الأطفال على شهادة «نجم القصر» تقديراً لاجتهادهم في اللعبة. ويستقبل «قصر الوطن» الزوار من الأحد - الأربعاء، من الساعة 10:00-18:00، ومن الخميس - السبت، من الساعة 12:00- 20:00.