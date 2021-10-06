40 فيلما أجنبيا في ضيافة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، التي تنظِّمها «عن بُعد» مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، 40 فيلماً أجنبياً، تُعرض من 10 - 15 أكتوبر الجاري، تحت شعار «فكِّر سينما».

وتتوزّع الأفلام الأجنبية التي تشكِّل نصف إجمالي عدد الأفلام المشاركة في المهرجان لهذا العام، على 5 فئات من فئات المهرجان السبع، وهي: أفلام روائية، من صنع الطلبة، دولية قصيرة، رسوم متحركة، ووثائقية. وتكشف رؤى سينمائية فنية فريدة عن الطفولة من مختلف ثقافات العالم.

وتستهدف فئة الأفلام من صنع الطلبة الأطفال من عمر 8 سنوات وما فوق، وتضم: «الكفن»، «لا بستيا»، «هل بعتِ زلاجاتي؟»، «رحلة إلى منزل صديقي»، «سترة الأم» و«وداعاً روبن». أما الأفلام الدولية القصيرة فهي: «قلم الرصاص»، «الرجل الصغير الكبير»، «دوبوت»، «شتاء تيمو» و«عجل الأم». وتشمل العروض 19 فيلماً للرسوم المتحركة، بينها: «أخي لوكا»، «أغنية الفيل»، «التيرانوصور ريكس» و«الحلزون والحوت».

ومن الأفلام الروائية: «الجوز»، «بوري» و«ملوك شارع ملبيري».

واختارت الدورة الثامنة من المهرجان 5 أفلام أوروبية وآسيوية وثائقية بينها: «المدرسة قرب البحر» و«فتيات يتحدثن عن كرة القدم».