ينطلق «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» في دورته الأولى غداً الخميس وحتى 16 أكتوبر الجاري في العاصمة الإماراتية، ضمن منصة «عروض أبوظبي» ذراع التجزئة في دائرة الثقافة والسياحة.
وتستقطب أبوظبي أنظار هواة اقتناء القطع النادرة والأعمال الإبداعية والمجموعات المتميزة من أنحاء العالم، معززةً مكانتها كوجهة عالمية مفضّلة لجامعي المقتنيات، مع الاستمتاع بتجارب التسوق والترفيه وفنون الطهي المُلهمة.ويحتفي الأسبوع بهواة الاقتناء ورحلاتهم ومغامراتهم لبناء مجموعاتهم الثمينة، والتحديات التي اجتازوها للحصول عليها، موفراً نافذة لاكتشاف مجموعات من المقتنيات والقطع الحصرية، إضافة إلى فعاليات إطلاق منتجات محدودة الإصدار، ومجموعات خاصة من أشهر العلامات الإماراتية والعالمية، وعروض فنية حية.
وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يساهم تنظيم «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» في تأكيد ريادة العاصمة الإماراتية باعتبارها منارة للابتكار في مجال الصناعات الإبداعية والتصميم، ومركزاً إقليمياً وعالمياً لهواة اقتناء المجموعات.
ويتضمن «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» برنامج «ذا كوليكتيف» من 9- 16 أكتوبر في جزيرة الحديريات، ويشتمل على تجربة «ذا سنيكر لاب» ومجموعة السيارات الخارقة المملوكة لصانع المحتوى ونجم مواقع التواصل الاجتماعي مو فلوقز.
ويضم المعرض الحصري الأوّل من نوعه للأعمال الفنية الرقمية، وغرفة هواة اقتناء المجموعات والأعمال الإبداعية من 14 – 16 أكتوبر في جزيرة السعديات.
ويختتم مهرجان «سيمي بيرمانينت الشرق الأوسط» فعاليات «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» من 14-16 أكتوبر في منارة السعديات، ويعرض للمرة الأولى في المنطقة قطعاً مستوحاة من أشهر المجموعات التقليدية العريقة لعلامات عالمية، وتجارب الطهي الفاخر. ويحظى المهرجان بمشاركة أكثر من 20 ضيفاً من هواة اقتناء المجموعات والمصممين والفنانين العالميين، مثل مارك رونسون المؤلف والمنسق الموسيقي والمنتج الحاصل على جائزتي أوسكار وجرامي، دانيال أرشام المصمم الإبداعي في النحت والعمارة والرسم والسينما، رفيق أناضول فنان الوسائط الرقمية التركي المقيم في الولايات المتحدة، آرون روس الفنان ومخرج الأفلام ومنسق المعارض والكاتب الأميركي، دانا حوراني المغنية والفنانة اللبنانية، بنيامين إيدن، مصمم علامة Air Max fame، وحسين الموسوي المصور والمصمم الإماراتي. واحتفالاً بعام الخمسين واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، سيتخلل «أسبوع أبوظبي لهواة الجمع» معرض بعنوان «50 قطعة استثنائية» يجمع قطعاً نادرة من المجموعات الخاصة لعدد من كبار الشخصيات الإماراتية، من 14-16 أكتوبر في منارة السعديات.