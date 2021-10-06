«إيقاعات العالم».. تنطلق اليوم في «إكسبو 2020»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالات مفعمة بالإبداع والفنون المختلفة، تصطحب زوار الحدث العالمي الأضخم «إكسبو 2020» في رحلة غامرة من الأصوات والإيقاعات التقليدية والمعاصرة بطرق جديدة وممتعة، ضمن سلسلة إيقاعات «إكسبو» الشهرية التي تنطلق اليوم بحفلات «إيقاعات العالم»، وتضم نخبة من الموسيقيين البارزين والمواهب الجديدة حتى السبت 9 أكتوبر، وعلى مدى 3 ليالٍ متتالية. وتُطرب النسخة الأولى من مهرجان الموسيقى، الذي سيُقام على مسرح منصة «اليوبيل» في منطقة الاستدامة، الحضور بأصوات ورقصات من مختلف أنحاء العالم.

تضم هذه الباقة المنتقاة، الفنان السعودي بدر الشعيبي، الذي أطلق أوّل ألبوم موسيقي له «شيء مختلف» عام 2019، واشتهر بمزج الثقافات والأصوات بطرق جديدة، وتعاون حديثاً مع نجمة البوب الكوري «كيبوب» أليكسا في أغنية «إز إت أون» في إطار برنامج رادار على منصة سبوتيفاي.

وتحتفل فرقة البوب روك «أدونيس» اللبنانية هذا العام بمرور 10 أعوام على تأسيسها، حيث تقدِّم حفلاً موسيقياً في «إكسبو 2020» الذي يمثِّل مكاناً رائعاً للاحتفال بهذا الإنجاز. واشتهرت الفرقة بأغانيها باللغة العربية وعروضها الحية الممتعة، واكتسبت قاعدة جماهيرية ضخمة في أنحاء العالم بفضل المزيج الموسيقي الممتع الذي يجمع بين الشجي والتفاؤل.

وتحيي المغنية وكاتبة الأغاني «زاندا زاكوزا»، من دوربان في جنوب أفريقيا، والموسيقي «ماستر كيه جي»، سهرة مُبهرة من الموسيقى الإلكترونية الأفريقية، في «إيقاعات العالم»، حيث تعاونا سوياً في أغنية «سكيليتون موف» التي حقّقت شهرة واسعة.

وتحضر فرقة «نيكد» موسيقاها العالمية التي تنطوي على تأثيرات مميّزة من منطقة البلقان إلى «إكسبو 2020»، حيث تقدم عرضاً مفعماً بالحيوية يضم الكمان الغجري وإيقاعات البيبوب والآلات النفخية.

ويشارك في سلسلة الإيقاعات، شادي مجلع، أحد رواد الموسيقية الإلكترونية، وفرقة «سانام»، وهي واحدة من أكثر فرق البوب روك المحبوبة في الهند، وتصطحب مشاهديها في رحلة غنائية عبر الذاكرة، وتعدهم بمجموعة ممتعة من الأغاني.

وتؤدي فرقة «لي جرون أورلور» مزيجاً موسيقياً خاصاً من الفولك، والموسيقى الكلاسيكية، وموسيقى البلوغراس، وفرقة «سيما للرقص» السورية الرائدة في فن الرقص المعاصر في منطقة الشرق الأوسط، والتي أسّسها مصمِّم الرقص علاء كريميد في سوريا عام 2003، وكذلك فرقة الرقص «ستيب أفريكا»، التي كرّس أفرادها فنهم لتقاليد «الرقص النقري» الأفريقي - الأميركي.