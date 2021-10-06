رسائل من 4 نجمات .. «قف» ضد الإساءة للمرأة

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

الممثلة البوليودية آيشواريا راي باتشان، والفنانة الهوليوودية آجا نعومي كينغ، والممثلة المصرية منى زكي، والفنانة السعودية أسيل عمران.. 4 نجمات رفعن شعار «قِف» ضد الإساءة للمرأة، وبعثن برسائل تشجيع لنساء العالم على مواجهة كافة أساليب الإساءة بقوة، وذلك من خلال الحلقة النقاشية «ستاند أب» التي أُقيمت مساء الأربعاء على مسرح «دبي ملينيوم» ضمن فعاليات «إكسبو 2020»، وأضاء العرض المجتمعي على قضايا المرأة وتمكينها، وتمحور حول مكافحة أنواع الإساءة التي تتعرض لها النساء في أنحاء العالم.

آجا نعومي كينغ

قضايا مجتمعية

لا تقتصر موضوعات «إكسبو 2020» فقط على الاستدامة والتنقل والفرص، التي تشكل ركائز أساسية لمستقبل العالم ومنصات رئيسة لإظهار الابتكارات البشرية، ولكن أيضاً لإلهام زوار الحدث الدولي الضخم لبذل مجهود فعلي في التفكير والعيش بطريقة مختلفة. ويفتح «إكسبو 2020» عيون الحضور والزوار على العديد من القضايا المجتمعية المهمة التي نالت تفاعلاً واضحاً، حيث شهدت الحلقة النقاشية «ستاند أب» حضوراً كبيراً من زوار الحدث الأضخم، وشكّلت رسائل توعية وتثقيف لحماية المرأة من بعض الممارسات التي تتعرّض لها في الشارع، والتي تولّت تنظيمها شركة «رويال باريس» إحدى شركاء الحدث العالمي الأضخم، والتي حرصت على جمع مجموعة من النساء الشهيرات من الوطن العربي والعالم، ليشاركن في تدريب «ستاند أب»، بهدف تشجيع المرأة والرجل أيضاً للوقوف في وجه بعض الممارسات والإساءات التي تتعرض لها المرأة.

نيشان.. مقدِّم الجلسة

تثقيف وتوعية

وخلال حلقة النقاش، التي قدَّمها الإعلامي نيشان، وجّهت النجمات الأربع، رسائل إلى العالم، ليؤكدن فيها حق المرأة في الدفاع عن نفسها، والتصدي للممارسات والإساءات التي تتعرض لها المرأة بشكل عام، فضلاً عن تثقيف وتوعية الجمهور حول أهمية مساندة المرأة في مثل هذه الظروف.

منى زكي

منى زكي

قالت منى زكي: نحن اليوم نسير في الشارع من دون أمان، وكلنا شعور بالخوف من أن تأتينا الإساءة في أي لحظة، لنا أو لصديقاتنا أو بناتنا، لذلك فإن تدريب «ستاند أب» الذي تشرفت بأن أكون جزءاً منه، هو من الحملات الإنسانية التوعوية التثقيفية المهمة، التي تعلّمنا كيفية التصرف في مثل هذه الحالات، وكيف نواجه مخاوفنا. ويسهم في تعريف الآخر بكيفية التصدي لمثل هذه المواقف إذا شاهد بعينه فتاة تتعرض للإساءة، لافتة إلى أنها تحرص على تعليم وتثقيف ابنتها دوماً في الحفاظ على نفسها وكيفية التصرف في مثل هذه الحالات.

آيشواريا راي باتشان

آيشواريا راي باتشان

وعبّرت الممثلة البوليودية آيشواريا راي باتشان عن سعادتها بأن تكون إحدى نجمات هذه الحملة الهادفة، وأن تقف على خشبة مسرح «ميلينوم» في دبي، لتؤكد أهمية قضية الإساءة ضد المرأة بكافة أشكالها، خصوصاً أنها تحرص دائماً أن تثير هذه القضية من خلال أحاديثها المستمرة وبعض أعمالها الفنية.

أسيل عمران

أسيل عمران

وأشارت أسيل عمران إلى أهمية أن تكون المرأة قوية وتدافع عن نفسها في كافة الظروف، وقالت: لقد تعلمت الكثير من والدتي التي تتميز بشخصية قوية، وقد ساعدها والدي ودعمها في هذه المسألة، لافتة إلى أنه يجب على المرأة ألا تضع نفسها في محل لوم، في أي ظرف كانت فيه وتعرضت للإساءة، لأن الإساءة هنا تخرج من شخص لا يعرف معنى احترام الآخر. وتابعت: تدريب «ستاند أب» مهم جداً، لأنه يعرِّف الآخر كيفية احترام المرأة، ويعلِّم الفتيات كيفية الدفاع عن أنفسهن، وأن يعرفن قيمة أنفسهن في المجتمع.