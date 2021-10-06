«شلالات إكسبو».. تصميم إبداعي ومنظر خلاب

من معجزة يرصدها زوار «شلالات إكسبو»، التي نفذتها شركة «دبليو إي تي ديزاين»، وتقع بين ساحة الوصل وحديقة اليوبيل، وتسحر زوارها بما تتميز به من تصميم إبداعي ومنظر خلاب، لأنها تجمع بين التدفقات المائية والتشكيلات النارية الملفتة.الشلالات الساحرة تتحدى الجاذبية، وهي بمثابة صفائح مائية عملاقة تنحدر على جدران عمودية بارتفاع 13 متراً، وتتدفق نهاراً نحو حلقة نارية تم إنشاؤها باستخدام الهيدروجين النقي، وبعد حلول الظلام، يتغير مسارها لتتحدى الجاذبية الأرضية متدفقة نحو الأعلى، على أنغام موسيقى أبدعها الملحن رامين جوادي مؤلف موسيقى المسلسل الشهير «صراع العروش» والحائز على عدة جوائز. نيران «شلالات إكسبو» لا تُنتح أي كربون، لاعتمادها على الهيدروجين النقي، اتساقاً مع مبدأ الاستدامة، وهو أحد المبادئ الرئيسة ضمن أجندة المعرض وخطة الأمم المتحدة.