6 «جلسات في إكسبو» لمشاهير.. فما هي؟

أبوظبي (الاتحاد)

تجتمع كوكبة من أشهر مطربي منطقة الخليج والعالم العربي لاستعراض أرقى ألوان الموسيقى والثقافة الخليجية والعربية في سلسلة جديدة من الوصلات الغنائية بعنوان «جلسات في إكسبو»، وذلك ضمن فعاليات «إكسبو 2020».

وتنطلق هذه العروض الغنائية، في 12 أكتوبر الجاري، وتقام من الساعة 8:30 - 10:30 ليلاً على مسرح «منصة اليوبيل» مرة كل شهر على مدار الحدث الدولي الأضخم.

ومن الفنانين المقرر أن يحييوا «جلسات في إكسبو» أصيل أبو بكر، أسماء المنور، محمد البكري، مشاعل، فؤاد عبد الواحد، داليا مبارك، مطرف المطرف، آلاء الهندي، ماجد المهندس وأصيل هميم.

وتتّخذ الحفلات الموسيقية شكل جلسات الطرب الخليجية النابضة بالحياة، لتعرّف زوار التجمع الثقافي الأضخم في العالم إلى التقاليد العربية، وكرم الضيافة الإماراتية، وجوهر روح التواصل في إكسبو، وستنظَّم الجلسات في ظل تدابير معززة للصحة والسلامة بما يتماشى مع أحدث الإرشادات الواردة من حكومة دولة الإمارات.

وقالت نهله المهيري مدير إدارة المحتوى الإماراتي في «إكسبو 2020»: إن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة تراث غني وضاربٌ في الأصالة والتاريخ، ولذلك عمد أجدادنا إلى تخليده عن طريق سرده من خلال الأهازيج والقصائد والاستعراضات الشعبية والفولكلورية، لتتناقله الأجيال عبر الزمن، وهذا التقليد تتشارك فيه معظم دول الخليج العربي أيضاً. أضافت: عبر «جلسات في إكسبو»، نفتح لجماهير العالم نافذة على السمات المميزة للثقافة الخليجية، ونستعرض باقة من أبرز المواهب في المنطقة العربية ومنطقة الخليج.