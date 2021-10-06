8 نصائح لتجنب أخطاء الديكور

مرتضى البريري (أبوظبي)

قدَّم المهندس المعماري لؤي بوادقجي مجموعة نصائح لتجنب الأخطاء التي يرتكبها البعض خلال تنسيق ديكور المنزل الجديد:

1- وضع الأثاث

يجب عدم وضع الكنب والجلسات بجوار الحائط مباشرة، لأسباب جمالية ولحماية الأثاث من الخدوش، ويفضل ترك مسافة من 30 إلى 40 سم، أما الخزائن وطاولات التلفاز و«الكونسول»، فيفضل أن تكون المسافة قريبة جداً من الجدار.

2- حساب القياسات

من أكبر الأخطاء التي يقع بها الكثيرون، شراء قطع الأثاث الجديدة من دون معرفة المساحة، التي ستوضع فيها، لذا يفضل رسم مخطط بسيط للغرفة مع وضع تخيلي للأثاث، الذي تم اختياره وحساب القياس الصحيحة، ثم إتمام عملية الشراء.

3- الوسائد الصغيرة

يجب التدقيق في نوعية الوسائد الصغيرة «المساند»، واختيار التي توفر الراحة والتي تتشكل مع حركة اليد عن الاتكاء عليها.

4- لون الحائط

يجب أن يتناسق مع الأثاث المجاور له ومع اللوحات والستائر التي عليه، ليمنح المكان طابعاً مميزاً ولا يتسبب في رؤية مزعجة لأصحاب المنزل.

5- شكل الإنارة

الإنارة للبيت كالبهارات للطعام، ويجب أن نختارها بطريقة متناسقة مع الديكور أو الأثاث، فإن كان لون الإضاءة غير متناسق مع الجو العام للغرفة، نفقد اللمسة الجمالية وتبرز أخطاء المكان.

6- السجاد المناسب

من الجميل استخدام السجاد بأحجام تختلف في المنزل حسب وضعية الأثاث، فإن كان للصالات الكبيرة، فالأفضل أن يغطي المكان، وإن كان لغرف النوم، فمن المفضل أن يكون قياسه أكبر من حجم السرير، لأنه يعطي إحساساً بالأناقة والفخامة.

7- عزل الغرف

مهم لأنه يعطي خصوصية بين الغرف، خاصة بين غرف النوم أو بين الصالات والمجالس وبقية أجزاء البيت.

8- محتويات الغرفة

المبالغة في توزيع الأكسسوارات، خطأ شائع يجب دراسة المكان والفراغ على حسب الحاجة منه، على اعتبار أن البيت، المكان الذي يضم العائلة وليس متحفاً أو معرضاً.