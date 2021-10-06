جهاز أندرويد متطور.. لمحبي الألعاب الإلكترونية من لينوفو

كشفت شركة Lenovo عن جهاز محمول جديد مخصص لمحبي الألعاب الإلكترونية، طورته لتنافس من خلاله أجهزة Nintendo الشهيرة.

وتبعاً لأحدث التسريبات فإن أكثر ما يميز جهاز Legion Play الجديد هو أنه أول منصة ألعاب تعتمد منظومات السحابة الإلكترونية وتعمل بأنظمة أندرويد، فضلا عن أنه مصمم ليتعامل مع الألعاب الإلكترونية الحديثة من فئة "AAA"، ومجهز بإمكانية التحكم بخدمات GeForce Now.

وتظهر الصور التي سربت لهذا الجهاز أنه قادر على توفير الاتصال بالشبكات الخلوية، أي أنه سيوفر إمكانية اللعب وتحديث الألعاب في أي مكان يتواجد فيه المستخدم، وكونه يعمل بأنظمة اندرويد يعني أنه سيكون قادراً على التعامل مع ألعاب مثل PUBG Mobile وGenshin Impact وغيرها من الألعاب الشهيرة لأصحاب الهواتف.