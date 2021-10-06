5 عادات.. أسوأ من تناول مشروب غازي يومياً

رغم مساوئ المشروبات الغازية بما تحويه من محسنات وسكر وغيرهما، ما يؤدي لأمراض القلب والسكري والسمنة، حذر أطباء جمعية القلب الأميركية وفق RT ، من 5 عادات أسوأ من تناول مشروب غازي يومياً.

وهي: عدم الحصول على قسط كاف من النوم ما يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والخرف، ويعد نمط الحياة المستقر أحد عوامل الخطورة على القلب والأوعية الدموية، ويزيد الإجهاد المستمر خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما يسرع شيخوخة الخلايا على المستوى الخلوي، فيما تشبه مخاطر الوحدة المزمنة تدخين 15 سيجارة يومياً، إذ تحفز الخرف والسرطانات، كما يزيد تجاهل علاج ومراقبة ضغط الدم المرتفع السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

العيش لفترات طويلة في وحدة مزمنة

عدم الحصول على قسط كاف من النوم



الإجهاد المستمر مصحوبا بالقلق والتوتر

تجاهل علاج ومراقبة ضغط الدم المرتفع

الاعتماد الكلي على نمط الحياة المستقر