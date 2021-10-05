رفع الفيلم السوداني القصير «الست» للمخرجة سوزانا ميرغني، رصيده من الجوائز لـ 23 جائزة دولية، وضعته على رأس قائمة أفضل الأفلام العربية القصيرة لعام 2021، وأصبح ضمن أهم المرشحين للمنافسة في جوائز الأوسكار، بعدما فاز بجوائز من 3 مهرجانات مؤهلة للمشاركة في الأوسكار، وأحدث جوائزه التي حصدها قبل يومين هي جائزة (SUDU) لأفضل فيلم قصير من مهرجان كيبودو للسينما الإفريقية.عبر فيديو نشرته صفحة المهرجان على «فيسبوك»، شكرت المخرجة سوزانا ميرغني إدارة المهرجان على الجائزة، وقالت «ﺻﻧﻌﻧﺎ ھذا الفيلم ﻣﻊ طاقم ﺳوداﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ (99٪) وﻟﺑﻧﺎﻧﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ (1٪)، وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم ﻓﻲ اﻟﺳودان ﺑدأت ﻓﻲ اﻻزدھﺎر ﺑﻌد ﻋﻘود ﻣن اﻟﺣظر واﻹھﻣﺎل.. اﻟﺳودان بلد ﯾﻔﯾض ﺑﺎﻟﻣواھب، ولكن ھﻧﺎك ﻓرﺻﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻹظﮭﺎرھﺎ، ونتمتى أن تستمر مسيرة الفيلم الناجحة في المهرجانات الدولية». الفيلم يحكي قصة «نفيسة» الفتاة السودانية التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى «بابكر»، لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب «نادر»، وهو رجل أعمال يعيش في الخارج، أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططاً خاصة لحياة نفيسة، فهل تستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟. يقدم فيلم «الست» قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطاً الضوء على طرفيّ السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات. ومن أهم الجوائز الذي فاز بها الفيلم ومخرجته، أفضل مخرجة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وأفضل فيلم قصير وجائزة تشيرمان من مهرجان زنجبار السينمائي الدولي، وفي مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أجمعت لجنة التحكيم على اختياره كأفضل فيلم قصير، وسبقها جوائز اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورونتو، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي المؤهل لجوائز الأوسكار، وتنويه خاص من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وأفضل سيناريو وتنويه خاص من مهرجان وشقة السينمائي الدولي بإسبانيا، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان بوسان الدولي للأفلام القصيرة بكوريا، وجائزة الامتياز لأفضل صانعة أفلام من المهرجان الأوروبي للأفلام المستقلة بفرنسا. وفي عرضه الدولي الأول، ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا، فاز بالجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية، كما حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في الدورة الأخيرة من مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة. «الست» من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، وحصل على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام، ومنحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث في قطر. سوزانا ميرغني هي كاتبة وباحثة ومخرجة أفلام مستقلة، تسلط الضوء على القصص الموجودة في العالم العربي من خلال أعمالها.. درست الإعلام وعلم المتاحف، كما ألفت وحررت العديد من الكتب والمقالات الأكاديمية.. تعدد ثقافاتها وأصولها السودانية والروسية دفعها لتهتم بالقصص التي تدرس مدى تعقيد الهوية، ويُعد «الست» أحدث أفلامها، ولها عدة أفلام قصيرة ناجحة قبل ذلك منها «Caravan»، و«حلم هند».