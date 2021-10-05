سهيلة الوالي.. «مستشارة الشباب»

هناء الحمادي (أبوظبي)

سهيلة الوالي.. طموحة وشغوفة بالتميز والنجاح، ويظهر ذلك خلال عملها مديراً في قسم العمليات الهندسية والبنية التحتية بقطاع الاتصالات في الدولة، وهي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال ومهتمة بقطاعي التكنولوجيا والشباب.

وعملت على مشاريع عدة لتطوير البنية التحتية وتهيئة الشبكة للجيل الخامس، وشاركت في العديد من الملتقيات والنشاطات المحلية التي تهتم بالشباب، ومثلت الدولة في المحافل العربية، منها برنامج «محاكاة برلمان الشباب العربي» في الأردن بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنتدى «اليونسكو للمنظمات غير الحكومية» في السعودية، وعلى النطاق العالمي ساهمت في قمة «أقدر» في موسكو.

معارف

محطات النجاح في مسيرة سهيلة الوالي لا تتوقف، وتقول عن ذلك: «رؤيتي خدمة الوطن بكل ما أملك من مهارات وخبرات وطاقة لنقل صورة مشرفة عن الشاب الإماراتي القادر على صناعة الفرق والإنجاز والنجاح، موضحة أن أُولى أهدافها التي تسعى لتحقيقها تطوير قدراتها واكتساب خبرات من الآخرين، إيماناً بأهمية تنوع المعارف والخبرات.

وقالت إن هناك الكثير من الأبواب المفتوحة التي تتطلب منها الإقدام عليها ومواصلة التحدي والنجاح فيها مثل العمل في إدارة المشاريع الهندسية.

مجلس الشباب

وبعد مسيرة حافلة في مجالس الشباب المحلية منذ عام 2016 وتأسيس مجلس الشباب المؤسسي، تم تكريمها لتكون مستشاراً للشباب، لذلك تسخر خبراتها لأعضاء المجالس، موضحة فيما يتعلق ببرنامج «سفراء الهوية الوطنية»، أنها ضمن «الدفعة الثانية» للبرنامج، الذي يركز على تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للوطن، وتحصين الشباب بالقيم الإماراتية الأصيلة.

ولفتت إلى أهمية التعامل مع سرعة تطور التكنولوجيا، ومواكبة كل ما هو جديد في هذا العالم، لذا فإن رسالتها للمرأة الإماراتية أن تكون شغوفة بالإبداع والوصول للهدف، ولا تستهين بأبسط الأحلام والطموحات.