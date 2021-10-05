6 نصائح للمبتدئين في «اليوغا»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض تقرير عن اللياقة البدنية نشره موقع «India Express» بعض نصائح الخبراء للمبتدئين في ممارسة اليوغا، على اعتبارها ليست مجرد لمس لأصابع القدمين أو التمدد، إنما عملية اتحاد مع النفس بالعقل والجسد والتنفس، تمنحك البهجة والاسترخاء:

1- تساعد تمارين الإحماء اللطيفة على استرخاء الجسم وإعداده لممارسة بقية وضعيات اليوغا .. لذا قم بتدوير رقبتك مع اتجاه عقارب الساعة وبعكسها، واضغط على كتفيك لتخفيف أي تصلب والتخلص من الخمول.

2- يفضل ممارسة اليوغا في الصباح الباكر، إلا أنه لا بأس من ممارستها في أي وقت من اليوم طالما أنك تمارسها بانتظام. لا تفرط في إرهاق جسمك في البداية، حيث تتحسن مرونته وكفاءته مع الممارسة اليومية، واجعل نهاية تمارينك بوضعية التأمل أثناء النوم لبضع دقائق لاسترخاء وتهدئة الجسم.

3- ابدأ ممارسة اليوغا بوضعيات وتمارين سهلة مثل وضعية الشجرة والطفل أو النوم على الظهر، فليس هناك حاجة للبدء بوضعيات معقدة. حاول أن تركز الضغط دائماً على يديك أو قدميك وأن تمدد عمودك الفقري مع إرخاء الوركين، فهذا سيزيد من مهاراتك بالتدريج.

4- مارس اليوغا دائما على معدة فارغة أو على الأقل بعد 2 - 3 ساعات من آخر وجبة، فالأكل قبل التمرين مباشرة يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالثقل، ويمكن أن يعطل عملية الهضم أيضاً. ويُنصح بشرب ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء خلال اليوم من أجل طرد السموم التي يتم إطلاقها أثناء ممارسة الرياضة.

5- يلعب التنفس دوراً مهماً في اليوغا من خلال تحقيق الانسجام العميق بين العقل والجسد.

6- يُفضل البدء في ممارسة اليوغا تحت إشراف مدرب مؤهل يمكنه إرشادك بالطريقة الصحيحة للقيام بكل تمرين.