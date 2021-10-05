عفاف شعيب تنتظر «ذئاب في الوادي»

القاهرة (الاتحاد)

تنتظر الممثلة عفاف شعيب تصوير دورها في مسلسل «ذئاب في الوادي»، الذي تعاقدت على المشاركة في بطولته قبل عامين، ولكنه توقف لأسباب إنتاجية.

وقالت لـ «الاتحاد»: إن المسلسل من تأليف مدحت عبدالقادر وإخراج عصام شعبان، ويشاركها بطولته محمد رياض، ومنذر رياحنة، ونرمين الفقي، وسميرة صدقي، وأميرة نايف، وأنها تجسد فيه شخصية سيدة صعيدية تعيش حياتها مع أولادها في هدوء رغم ظروفها الصعبة، وبمرور الأحداث تقع ابنتها «وهيبة» في غرام شاب ثرٍ يوهمها بالزواج ويغرر بها ويتركها عائداً لأعماله في القاهرة، وهو ما يدفعها للهرب في ليلة زفافها بحثاً عنه، ثم يخرج شقيقها وراءها لقتلها، والثأر ممن غرر بها.

وأشارت إلى أنها انتهت مؤخراً من تصوير دورها في حكاية «واحد في المية» ضمن الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر»، ويشاركها بطولتها صابرين ومدحت صالح، وتجسد فيها شخصية والدة فتاة كفيفة تملك عزيمة وإرادة كبيرة، حيث تقوم بإنشاء مشغل يكون سبباً بمرور الوقت في تغيير حياة أسرتها الصعبة إلى الأفضل.