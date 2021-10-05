أحمد فؤاد سليم يواجه «جحود الأبناء»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى الفنان أحمد فؤاد سليم من تصوير دوره في مسلسل «ورا كل باب» في موسمه الثاني، حيث يشارك في بطولة حكاية بعنوان «رق الحبيب» مع سوسن بدر، وإيهاب فهمي، وشريف خير الله، ومحمد نجاتي، وأيمن عزب، ومروة عبدالمنعم، وإيمي طلعت زكريا، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

وقال أحمد سليم لـ «الاتحاد»: إن أحداث «رق الحبيب» تبلغ 9 حلقات، وتدور في إحدى دور المسنين في القاهرة، وتركز على جحود الأبناء تجاه الآباء، وذلك من خلال أسرة ميسورة الحال مكونة من عدد من الأبناء الذين يعملون في مراكز اجتماعية مهمة، يقومون بوضع والدتهم التي أفنت حياتها من أجلهم في دار المسنين، وأشار إلى أن الحكاية تركز على معاناة كبار السن نتيجة هذا الجحود، كما تناقش عدداً من المشاكل الأخرى، منها مشكلات الميراث، والطمع الذي أصبح يسيطر على بعض الأسر، وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في مسلسلات الحكايات التي تحمس كثيراً لها بعدما نجحت خلال العامين الماضيين في تحقيق نجاح جماهيري ونقدي كبير، خصوصاً وأنها تعد بمثابة رسائل إنسانية واجتماعية مهمة لمختلف الأجيال.

ولفت سليم إلى أنه ينتظر عرض فيلم «العنكبوت»، الذي انتهى من تصويره مؤخراً ويشارك في بطولته مع أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، ومحمد لطفي، وريم مصطفى، وإخراج أحمد نادر جلال، ويدور حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

ويذكر أن سليم قدم دورين مهمين في رمضان الماضي من خلال مسلسلي «هجمة مرتدة» مع أحمد عز، وهند صبري، وصلاح عبدالله، وهشام سليم، و«الطاووس» مع جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب.