6 أفلام خليجية في «الشارقة السينمائي»

الشارقة (الاتحاد)

يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، 6 أفلام لنخبة من أبرز صنّاع الأفلام الخليجيين، ضمن فعاليات دورته الثامنة التي تنظمها (عن بعد) مؤسسة «فن»، من 10 و15 أكتوبر الجاري، ، تحت شعار «فكر سينما».

وتضم قائمة الأفلام الخليجية التي تستهدف الفئة العمرية فوق 12 عاماً، كلاً من «فرصة» للمخرج فهد العتيبي، و«جيشو» للمخرج محمد سديف، و«صدمة الطفولة» للمخرجة صفاء أزرايش و«لا تستسلم» للمخرجة سارة آل علي و«باركود» للمخرج محمد الغامدي، و«حجب» للمخرج محمد العتباني. ويروي فيلم «فرصة» قصة أربعة أشخاص يجدون أنفسهم في مشرحة للموتى وعليهم اتخاذ القرار، مَن من بينهم سيغادر المشرحة حياً، والبقية يعودون موتى، حيث يجسد الفيلم نظرة الأشخاص للحياة والموت.

ويطرح فيلم «جيشو» قضية تعزيز القيم الإنسانية وتحقيق المساواة بين الناس، من خلال رصد يوميات عامل نظافة ويواجه أثناء عمله تحديات عديدة تضعه أمام مشاعر متباينة ومتداخلة.

أما فيلم «صدمة الطفولة»، فيتناول قضية مواجهة اليافعين للصدمات والتحديات التي تعترضهم في عالمهم الجديد بعد البلوغ، ومدى ارتباطها بذاكرتهم في مرحلة الطفولة، حيث يدعو الفيلم البالغين لاستخلاص الدروس والتفكير بكيفية تجاوز الصدمات حتى لا تؤثر على مسار حياتهم.

ويوجه فيلم «لا تستسلم» دعوة للأطفال والشباب لعدم الاستسلام عند مواجهة تحديات يعتقدون أنهم لن يستطيعوا الصمود أمامها ولو لدقيقة واحدة، ليؤكد في النهاية أن المد لا بد أن ينحسر في مكان وزمان ما.

ويتناول فيلم «باركود» قضية استغلال الأهل لمهارات أطفالهم ومواهبهم لتحقيق الشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يعرض «حجب»، الفيلم الخليجي القصير الحائز جائزة الجمهور والنخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية بالدمام في عام 2020.يشار إلى أن المهرجان يضم أكثر من 80 فيلما، منها 6 أفلام تعرض للمرة الأولى عالمياً.