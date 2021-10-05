بدء تصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء

انطلق طاقم روسي مؤلف من رائدي فضاء ومخرج سينمائي وممثلة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء لتصوير أول فيلم في الفضاء.

ومن المقرر أن ترسو المركبة الفضائية سويوز إم.إس-19 في الساعة 1212 بتوقيت جرينتش في المحطة التي تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي354 كيلومترا.

وقدمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية تغطية شاملة في الفترة السابقة لانطلاق المركبة مع عرض لعد تنازلي على شاشة القناة الأولى، بينما يشير مقدمو الأخبار إلى هذا الحدث باعتباره إنجازا روسيا مهما يراقبه العالم عن كثب.

تأتي المهمة الروسية التي تستغرق 12 يوما في أعقاب إطلاق أول رحلة بطاقم كامل من المدنيين على متن صاروخ وكبسولة طورتها شركة سبيس إكس التي أسسها رجل الأعمال إيلون ماسك.





