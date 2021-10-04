5 نصائح لتحسين ذاكرة الأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

تعد السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل ضرورية للتعلم والنمو، ويجب اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتنمية دماغه وتحسين مهارات ذاكرته، ويكمن السر في الأشياء الصغيرة والطريقة التي تتفاعل بها معه، وقدم «Times of India» بعض الطرق لتحسين نمو دماغ طفلك.

تحريك اللسان

ربما لم تفكر في أهمية هذه الحركة، ولكنها تلعب دوراً مهماً في تحسين تناول أطفالك للطعام وتطور الكلام لديهم، ولتنفيذ الحركة أمام طفلك قم بإلصاق لسانك في زوايا مختلفة من الفم، وامنحه وقتاً لتقليدها، فيقول الخبراء إن هذا يساعدهم على ممارسة التحكم في اللسان وتحسين مهاراتهم الحركية.

ألعاب الذاكرة

اقض بعض الوقت مع أطفالك في ألعاب تقوية الذاكرة، مثل الألغاز والبطاقات والكلمات المتقاطعة، حيث تساعد في تعزيز مهارات الذاكرة لديهم، واطرح عليهم أسئلة وامنحهم الوقت للرد. فإذا قمت بإشراكهم في أنشطة تقوية الذاكرة منذ سن مبكرة، فإنهم يكونون أفضل في المواد الأكاديمية، ويطورون اختبار ذاكرتهم من وقت لآخر.

القراءة

أحط أطفالك بكتب متنوعة منذ سن مبكرة، واقرأ لهم لتنمية اهتمامهم بالقراءة، حيث إنها تؤدي لتحسين منظورهم للحياة ومهارات التعلم، وتساعدهم على تذكر المعلومات لفترة طويلة.

الموسيقى

تعريف أطفالك بأنواع مختلفة من الموسيقى منذ سن مبكرة يشعل مجالات اكتساب اللغة ومهارات القراءة، فإن تعلم العزف يحّسن قدرات التعلم ويزيد من النتائج المدرسية.

التغذية الجيدة

تساعد الأطعمة المغذية والصحية لأطفالك والحد من الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة منذ سن مبكرة على جعلهم أكثر ذكاءً وتطوير عادات الأكل الصحية.

وتعتبر المأكولات البحرية والخضراوات الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة مفيدة للنمو العقلي بشكل شامل.