دينا الشربيني تتزوج لاعب كرة قدم

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهت الممثلة دينا الشربيني مؤخراً من تصوير دورها في فيلم «حامل اللقب» مع هشام ماجد في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل «خلصانة بشياكة»، ويشاركهما البطولة محمد سلام، وأحمد فتحي، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا، وتجسد فيه شخصية زوجة شاب يلعب كرة القدم في أحد الأندية، وبمرور الأحداث يكتشف من خلال التحاليل والأشعة أنه حامل، ويسعى لكشف غموض ما يتعرض له، وتقف الزوجة بجواره ولا تتخلى عنه، رغم مطالبات أهلها ومعارفها بالتخلي عنه.

وأشارت إلى أنها تنتظر عرض فيلم «يوم 13»، الذي تغير عنوانه إلى «القصر الملعون» مع أحمد داود، وشريف منير، وتأليف وإخراج وائل عبد الله، وهو أول فيلم ثلاثي الأبعاد في الشرق الأوسط، وتدور قصته في إطار من الرعب والتشويق، وتجسد فيه شخصية سيدة أرستقراطية.