40 عملاً للطلاب في «الشارقة السينمائي»

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، ضمن فعاليات دورته الثامنة، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري، المعرض لسنوي «الفنون الإعلامية» الذي يحتفي بتجارب طلبة مؤسسة «فن».وتقدم للمعرض أكثر من 40 عملاً فنياً في الرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة، بالإضافة إلى العديد من أعمال التصوير الفوتوغرافي، والتي تعكس وجهات النظر الفنيّة ومهارات اليافعين في رواية القصص.ويمكن للجمهور التسجيل على موقع www.siff.ae للتجول (افتراضياً) في المعرض الذي يستهدف الكشف عن مواهب المشاركين أمام صناع سينما ومبدعين من مختلف بلدان العالم من المشاركين في المهرجان.

ويقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تنظمه مؤسسة الفن، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، تحت شعار «فكّر سينما»، أكثر من 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية، وسلسلة ورش وجلسات حوارية متخصصة في صناعة السينما.