هناء الشوربجي: «اللي خلف مامتش» يرصد معاناة المرأة

القاهرة (الاتحاد)

أوضحت الممثلة هناء الشوربجي أن أحداث «اللي خلف مامتش» ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل «زي القمر» تدور في إطار اجتماعي إنساني هادف، وترصد بواقعية معاناة المرأة «المعيلة»، أي التي تعول أولادها بمفردها لأسباب كثيرة، منها وفاة الأب، أو سفره أو هجرته، أو زواجه من أخرى وإهماله لزوجته الأولى وأولادها.

ويشاركها البطولة سوسن بدر وفتوح أحمد، وإيهاب فهمي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق. وأكدت أنها تحرص رغم قلة أعمالها واقتصار معظمها مؤخراً على مسلسلات تلفزيونية، على تقديم أعمال هادفة. وتواصل الشوربجي من خلال «اللي خلف مامتش» حضورها في المسلسلات التلفزيونية، حيث شاركت في ديسمبر الماضي في مسلسل «إسعاف يونس» الذي تناول في إطار كوميدي قصة طبيب يؤسس عمله من خلال «طبيق».