علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى كوكب الإمارات

يحلم كل مسافر ورحالة بأن يزور أكبر عدد من الدول، يتمنى لو أنه يملك وقتاً أكثر ليرى عجائب كل جهة يقصدها، يتسابق المسافرون لرؤية كل شيء في كل دولة يزورونها وتراهم يهرولون لرؤية أكبر قدر ممكن في كل رحلة، نتمنى كثيراً لو كانت قارات العالم ودوله متقاربة ليتسنى لنا أن نرى أكثر وأكثر وفي وقت قصير، وهنا أقول لكم يا رحالة، لديّ لكم بشارة، لقد أصبح الحلم حقيقة، تعالوا وزوروا الإمارات، وتحديداً دبي وسترون في إكسبو 2020 دولاً لم تسمعوا عنها من قبل، أتت من أقصى الأرض لتعرض لنا تاريخها وحضارتها ومقوماتها السياحية، سترون أكبر عدد من الدول والمدن، سافر معي إلى كوكب الإمارات وحقق حلمك.

في إكسبو 2020 تستطيع أن تزور البرازيل، وتجلس فيها ساعات لتتعرف أكثر على شعبها وعاداتها وتتذوق بُنها الشهي، ثم تسافر إلى روسيا في نفس اليوم، لتتذوق الطعام الروسي، وتتعرف على تقدمها التقني وتاريخها الثري، ثم تحلق – ومن دون قيود- إلى بربادوس وتكتشف كيف حولت مجتمعها النباتي إلى واقع رقمي مستدام. ما رأيك أن تعرج بعدها على (آخر شنغريلا على وجه الأرض): بوتان السعيدة، وسيكون تنقلك سهلاً ومن دون الحاجة إلى أي تأشيرة فأنت تحمل جواز سفر (إكسبو) الأصفر المميز، الذي يفتح الأبواب المغلقة وسيتسنى لك الحصول على ختم من كل دولة تزورها من خلال جناحها، هي فرصة لتملأ جواز سفرك بالأختام وذاكرتك بالمعرفة.

من خلال مروري على أجنحة الدول المشاركة في إكسبو 2020 رأيت أسماءً لدول لم أتوقع في حياتي أن تتاح لي فرصة زيارتها، فمن كان يتخيل أن نزور بليز أو غيانا في أميركا الجنوبية، كيف كنا سنعرف عما تحتويه أنتيغوا وبربودا في أميركا الشمالية، متأكد أن بعضنا لا يعرف أن هناك دولاً باسم سانت كيتس ونيفس وسانت لويسا وسانت فينسنت، من كان يحلم يوماً أنه سيرتحل إلى ليسوتو في أفريقيا ناهيك عن زيارة الدول التي تقع في أقصى الأرض الآخر بجانب أستراليا مثل كريباتي التي تحوي 33 جزيرة مرجانية أو دولة الجزر ميكرونيزيا أو ناورو أو ساموا أو توفالو أو فانواتو والكثير الكثير من الأسماء لدول لم تضعها يوماً على قائمة أمنياتك، إكسبو سيجعلها لك حقيقة، وتستطيع أن تزورها من كوكب الإمارات.

ومما سيروق لك في إكسبو أن كل دولة ستحتفل بيومها الوطني في يوم معين، ستُعرف الزوار على حضارتها ومقوماتها بشكل مختلف، وهناك أسبوع خاص لنا نحن محبو السفر خلال الفترة من 9-15 يناير 2022 هو أسبوع (السفر والاتصال)، لا تتردد، احزم أمتعتك، واحمل جواز إكسبو المميز، وسافر إلى كوكب الإمارات، لترى جميع من على كوكب الأرض يحتفل بالتسامح والمستقبل.