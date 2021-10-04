إكسبو.. مسرح فنون العالم

تجربة فريدة تحلق بزوار «إكسبو 2020» في عالم من السعادة والجمال، فرق من مختلف دول العالم تتألق في استعراضات راقصة على إيقاع أنواع مختلفة من الموسيقى، وتصدح بأغانٍ متعددة اللغات، في كرنفال كوني يعكس صورة شاملة متكاملة لإبداعات البشر.

وتتيح هذه الاستعراضات للزوار استكشاف ثقافات الدول المشاركة، والتعرف على فنونها، عبر عروض ترفيهية مبهجة ومنعشة للحواس، تطرب لها النفس، وتبقى عالقة في الأذهان.

وخلال الأيام الثلاثة الفائتة، وجدت هذه الحفلات تجاوباً كبيراً من الزوار، وتفاعل معها الكبار والصغار، ونجحت في رسم البسمة على وجوه الجميع.