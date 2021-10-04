بعد توقف التطبيق.. 5 منصات بديلة لـ"واتساب"

الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي

يعتمد مليارا شخص حول العالم على تطبيق «واتساب» للتواصل مع العالم الخارجي، بسبب توافر باقات «الإنترنت» وغلاء باقات الاتصال الهاتفية.

وهذه أبرز التطبيقات «البديلة» لـ«واتساب» مع تعطل التطبيق الشهير الذي تسبب في شل حركة التواصل حول العالم، اليوم الاثنين.

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«فايبر»

فايبر هو عبارة عن تطبيق تواصل مجّاني للمراسلة الفورية يبقيك على اتصال مع أيّ شخص في العالم من خلال الاتصال بـ«الإنترنت» (واي فاي أو بيانات الهاتف). يمكّنك هذا التطبيق بالدردشه الكتابيه وإجراء مكالمات فيديو و«شات» مع أصدقائك وأفراد عائلتك.

«تيليجرام»

تيليجرام أو تلجرام ‏ هو تطبيق للتراسل الفوري، حرّ ومجانيّ ومفتوح المصدر جزئياً ومتعدد المنصات ويُركز على الناحية الأمنية. مستخدمو «تيليجرام» يمكنهم تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية، بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، حيثُ يدعم كافّة الملفات.

«سيغنال»

سينغال‏ هو تطبيق للاتصال المشفر لنظامي تشغيل «أندرويد وآي أو إس». وتتوافر منه إصدارات لسطح المكتب لنظم تشغيل «جنو/لينكس» وويندوز و«ماك أو إس».

«سناب شات»

«سناب شات»‏ هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وبوبي ميرفي، ثم طلبة جامعة ستانفورد. عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين. ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة على أنها «لقطات».

"آي مسج"

آي مسج هي خدمة رسائل فورية مطورة من قبل شركة آبل، وتم إطلاقها في عام 2011. آي مسج يعمل حصريًا على منصات أبل: "ماك أو إس، آي أو إس، آي باد أو إس، وووتش أو إس".