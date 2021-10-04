«الطبيعة» تتكلم في إكسبو

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

موسيقى من نوع خاص، جمعت المؤثرات الصوتية، لأصوات العصافير والمطر والرياح والأمواج والينابيع الجبلية والبراكين المنفجرة، في عرض فريد تحت عنوان «أصوات الطبيعة»، ضمن فعاليات أسبوع المناخ والتنوع البيولوجي، الذي قُدم في «إكسبو 2020» مساء أمس على مسرح «اليوبيل» بالتعاون مع الملحن الحائز على جائزة جرامي «ستيف سيدويل».

أذهل العرض حضور وزوار الحدث العالمي الأضخم من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ليتعرفوا إلى موسيقى خاصة، تم تحضيرها وإنتاجها حصرياً في «إكسبو 2020»، واستمر العرض قرابة الساعة، وتميز بمزجه بين الموسيقى التي أداها مجموعة من محترفي الكورال الذين أدوا 40 صوتاً مختلفاً من أصوات الطبيعة، بقيادة «ستيف سيدويل» الذي شارك في تقديم العديد من المؤلفات الموسيقية المبتكرة في الأفلام العالمية، مدمجة مع مؤثرات موسيقية تصويرية وعروضاً بصرية من خلال لقطات فيديو لمناظر طبيعية خلابة ملهمة، للعديد من أنواع الطيور والنباتات والحيوانات.

ونظراً لغياب السرد أو الحوار، فإن التركيز كان فقط على الصوت والصورة وحركة الجسد، ما جعل العرض مختلفاً وأكثر إبداعاً، وتناول العرض قصة الطبيعة في 3 مراحل، بدءاً بجمالها ونباتاتها وحيواناتها، انتقالاً إلى غضبها جراء تدمير الإنسان لها، وصولاً إلى الجهود المشجعة التي يبذلها الإنسان للتغلب على الأضرار الحاصلة.

أتى عرض «أصوات الطبيعة» احتفالاً بعلاقة الجنس البشري مع الطبيعة واحتفاء بها، خصوصاً أن البشرية تمر بمرحلة حساسة من الزمن، حيث يجب أن تتخذ فيها إجراءات جماعية حاسمة لحماية الكوكب للأجيال القادمة.

وأثبتت بعض الدراسات أن «أصوات الطبيعة» تجربة مهدئة للأعصاب، تزيد الانتباه وتقلل التوتر والاكتئاب عند سماعها مثل صوت أمواج البحار وزقزقة العصافير وطقطقة النيران، كما إن لها تأثيراً علاجياً مباشراً على كل ما هو حي، حيث تولد النظم البيئية الطبيعية أصواتاً فريدة، يختلف كل صوت حسب نوع النظام البيئي والكائنات الحية التي تعيش فيه، إذ تؤثر مراحل القمر وفصول السنة وعوامل أخرى على أصوات الطبيعة، كما يمكن أن يقدم النظام البيئي الطبيعي أصواتاً أخرى بسبب وجود حيوانات مختلفة، الأمر نفسه ينطبق على الغطاء النباتي، حيث سيكون الصوت من حركة الأوراق والفروع بسبب الرياح مختلفاً، وكذلك الصدى والتردد، اعتماداً على كثافة الأشجار وتشكلها لذلك فإن «أصوات الطبيعة» هي قمة الاندماج في بيئة صحية.