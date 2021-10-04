حقق فيلم جيمس بوند الجديد «لا وقت للموت» أكبر إيرادات في المملكة المتحدة هذا العام بعد افتتاحه في عطلة نهاية الأسبوع، معطياً دفعة لدور العرض السينمائي التي دفعها الوباء إلى حافة الهاوية. وحقق الفيلم الخامس والأخير للنجم دانيل كريج في دور جيمس بوند 25.9 مليون جنيه إسترليني (35.2 مليون دولار أميركي) في المملكة المتحدة وإيرلندا، وفقاً لشركة «كومسكور». وكان فيلم «بيتر رابيت:2 ذا ران واي» قد حقق 20.2 حتى الآن هذا العام بعد طرحه في مايو الماضي. وأصبح الفيلم الأخير، الذي يحمل رقم 25 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، يرمز إلى الفوضى التي أحدثها الوباء بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة. وعندما طرح أخيراً الأسبوع الماضي، أعاد إلى صناعة السينما بعض الزخم المفقود.