أبوظبي (الاتحاد) حققت العروض الفنية الحية في أبوظبي نجاحاً كبيراً يؤكده الإقبال اللافت من الجمهور على استعراض «اعثر على بطلك» من «ديزني على الجليد» وأمسية نجم الكوميديا العالمي راسل بيترز، والتي أقيمت خلال شهر سبتمبر واستقطبت ما يزيد على 30.000 مشاهد في الاتحاد أرينا. واستضافت العاصمة الإماراتية على مدار 10 أيام استعراض «ديزني على الجليد»، الذي تم تنظيمه للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، واستمتع الجمهور من الكبار والأطفال بسحر عالم ديزني خلال رحلة مثيرة بصحبة أبطالهم المحبوبين ميكي وميني وبطوط وغوفي ونجوم من موانا وملكة الثلج وحورية البحر والجميلة والوحش ورابونزل ضمن قصص كلاسيكية وجديدة، ومغامرات تحكي قصصًا بطولية من حكايات ديزني المفضّلة.
فيما عاد راسل بيترز إلى أبوظبي في أمسية مليئة بالكوميديا والبهجة، قدم خلالها العديد من الملاحظات الذكية والمضحكة. وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تؤكد الأصداء الإيجابية التي حظيت بها هذه العروض الحية من المجتمع المحلي والزوار ما تمتلكه أبوظبي من قدرات وموارد متكاملة وبنية تحتية حديثة تجعلها وجهة رائدة لتنظيم أبرز الفعاليات العالمية في أجواء آمنة تضمن صحة وسلامة الجميع. ويجسد الحضور الكبير للعروض الحية في الإمارة حجم الثقة في الإجراءات الوقائية المعتمدة بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية، ويعكس أيضاً مدى الإقبال على الفعاليات الترفيهية المباشرة في الإمارة. ونتبنى خططاً طموحة لتنظيم المزيد من الفعاليات والعروض الترفيهية الأكثر تنوعاً وتميزاً عن أي وقت مضى بمشاركة ألمع النجوم من الإمارات والعالم». وتحتضن العاصمة الإماراتية باقة من الفعاليات المتنوعة على مدار العام، يشهد الربع الأخير من 2021 عدداً من البطولات الرياضية العالمية، من ضمنها نزالات بطولة «يو إف سي 267»، وبطولة «أبوظبيT10 وT20» للكريكيت، بالإضافة إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وبطولة العالم للسباحة (فينا) 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً). ويترقب الجمهور أيضاً حفل مطرب بوليوود الشهير أريجيت سينغ يوم 19 نوفمبر، وعرض الفنان الكوميدي العالمي مايكل ماكنتاير يوم 26 نوفمبر.