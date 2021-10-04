السنافر تستقبل زوار إكسبو في «دبي ميراكل جاردن»

دبي (الاتحاد) أطلقت «دبي ميراكل جاردن» قرية السنافر الجديدة لموسم الشتاء، حيث سيتم استعراض عالم المخلوقات الزرقاء المحبوبة كمجسّمات طبيعية مبهجة، وذلك احتفالاً بعامها العاشر، حيث كشفت أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم عن استضافتها الفعالية الجديدة خلال «إكسبو 2020 دبي» التي يعشقها الكبار والصغار على حد سواء، ضمن اتفاق بوساطة مجموعة الإدارة الدولية (IMG)، وفق إجراءات الصحة والسلامة.

واستنادًا إلى القصص المصورة البلجيكية وإلى سلسلة الأفلام والسلسلة التلفزيونية الشهيرة، فإن السنافر عبارة عن مخلوقات زرقاء صغيرة تعيش في مجتمع من بيوت الفطر ضمن قرية متناغمة.

ويشمل عرض السنافر الديناميكي في دبي ميراكل جاردن أربع مناطق مختلفة بما في ذلك قرية السنافر ومنطقة أنشطة السنافر وشجيرات السنافر ومنطقة أخرى من المقرر أن تحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس، مما يمنح سكان دبي عرضًا للتطلّع إليه في نوفمبر المقبل.

وينتقل الضيوف إلى عالم السنافر فور دخولهم قرية المخلوقات الزرقاء المحبوبة، حيث ستتميز قرية السنافر في دبي ميراكل جاردن بمفاجآت وهياكل وتصاميم شيّقة مستوحاة من الشخصيات المحبوبة ومن منازلهم.

وسيتم تنظيم العرض في قسم كامل من الحديقة حيث سيتم تخصيص المناطق للزوار قبالة حدائق الزهور والنباتات الطبيعية الملونة والنابضة بالحياة. وبإمكان الضيوف المرور عبر المسارات الاستثنائية التي تتميز بتصاميم رائعة وبمناظر طبيعية منقطعة النظير.

وقال المهندس عبد الناصر رحال، مُصمم الحديقة : تزامنا مع فعاليات «إكسبو 2020»، نريد في دبي ميراكل جاردن أن نفاجئ ونبهر العالم بسلسلة شيّقة من التصاميم والعروض الجديدة التي سترتقي بحدائق الأزهار الكبيرة إلى آفاق جديدة، وسنسعى لمنح الضيوف الذين يسافرون من جميع أنحاء العالم إلى دبي ميراكل جاردن لحظات لا تُنسى.

وأوضح أن حديقة دبي ميراكل جاردن تشتهر بمجموعة رائعة من الأزهار النادرة، وبما أنها تضمّ عددًا من المجسّمات المذهلة مثل طائرة الإمارات A380 الأيقونية وهي أكبر هيكل مصنوع من الأزهار في العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأزهار والنباتات على شكل لعبة الدب، والسيدة العائمة، وقمة التل، وحديقة البحيرة وغيرها الكثير، من المؤكد أن الزوار سيقضون أسعد لحظاتهم وسط الألوان والأشكال الزاهية في الحديقة الشهيرة.