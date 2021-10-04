طبيب قلوب الأطفال ضيف «حكايتي»

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف البرنامج الحواري الأسبوعي «حكايتي» الذي يبثه تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عند الساعة العاشرة من مساء كل ثلاثاء، الدكتور أحمد الكمالي، استشاري طب الأطفال، المتخصص في أمراض القلب.

ويتناول البرنامج، المسيرة المهنية الطويلة للدكتور الكمالي في طب قلب الأطفال، والتي تمتد لنحو 25 عاماً، وخصوصاً في مجال القسطرة وعلاج عيوب القلب الخلقية، كما يستعرض البرنامج جهوده الإنسانية والخيرية من خلال جمعية الشارقة الخيرية في علاج الكثير من الأطفال الذين يعانون أمراض القلب في عدد من الدول الأفريقية.

ويتطرق البرنامج لأهم الإنجازات العلمية الطبية التي حققها الدكتور الكمالي، بالإضافة إلى بعض المحطات الفارقة في مجال عمله والحكايات المتعلقة بحياته الشخصية والأسرية.

والدكتور الكمالي هو زميل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال وزميل الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، وحاصل على البورد الأميركي والكندي في طب الأطفال ودبلوم تخصص طب الأطفال من الكلية الملكية للأطباء والجراحين في إيرلندا، وعمل في عدد من المستشفيات العامة والخاصة في الشارقة ورأس الخيمة ودبي والسعودية وكندا، وأجرى جراحة لأكثر من 1000 حالة تشوه خلقي للقلب وعدة عمليات قسطرة قلبية للأطفال، كما تمكن من تشخيص ومعالجة العديد من العيوب القلبية المعقدة.