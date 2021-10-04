روسيا تختبر إطلاق صاروخ "تسيركون" الأسرع من الصوت

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ تسيركون، وهو صاروخ كروز أسرع من الصوت، من غواصة لأول مرة وهو سلاح أشاد به الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره جيلاً جديداً من منظومة سلاح لا مثيل لها.

وقالت وزارة الدفاع إن الغواصة سيفيرودفينسك أطلقت الصاروخ بنجاح في بحر بارنتس وإنه أصاب الهدف المحدد له، وكانت وزارة الدفاع قد أجرت اختبار إطلاق لذات الصاروخ من سفينة حربية في يوليو.

وأظهرت لقطات مصورة منخفضة الجودة وزعتها الوزارة أن الصاروخ أُطلق أثناء الليل من الغواصة وأضاء وهجه السماء وسطح الماء.

وقالت الوزارة "اختبار إطلاق صاروخ تسيركون من غواصة نووية اعتُبر ناجحاً".





