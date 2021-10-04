رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لجمهورها

وجهت الفنانة المصري، إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة إلى والديها الراحلين، الفنان سمير غانم وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز، معربة عن حزنها لفقدانهما.

وعلى صفحتها الشخصية في "إنستجرام"، نشرت إيمي غانم صورة تجمع والديها، وعلقت عليها قائلة: "كل لحظه بتمر عليا شايفاكو قدام عيني وانتو بتتألمو، وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمد لله..الحمد لله ..الحمد لله".

وأضافت: "بس انا مش عارفه أكون تمام..كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون أحسن..بس الحقيقة إني أوحش من الأول..وكل حاجه عملتها بس مش بهدا..الحمد لله علي نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد".

وأكملت: "بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده، والحمد الله علي أي ابتلاء أنا راضية".



