5 فوائد للابتسامة.. حتى لو كانت مزيفة !

أكد العلماء منذ فترة طويلة أنه حتى الابتسامة المزيفة لها تأثير إيجابي على الحالة العاطفية للشخص. وفضلا عن ذلك، فإن للابتسام العديد من الخصائص المفيدة، إذ يساعد على تحسين العلاقات مع الناس، والشعور بالثقة، وصرف الانتباه عن الأفكار السلبية، وما إلى ذلك.

وفيما يلي أسباب وجيهة للابتسامة تجعلك تطبعها على محياك قدر الإمكان.

تخفيف التوتر

حتى لو كانت غير صادقة فالابتسامة مفيدة في تخفيف التوتر وتساعدنا أيضًا على أن نبدو أقل تعبًا، حسب مجلة journals.sagepub.

فإذا كنت تشعر بالقلق الشديد أو التوتر أو الإرهاق، فحاول الابتسام مرة واحدة على الأقل، حتى لو كنت تعتقد أنه لا يوجد سبب لذلك. بعد بضع ثوان، ستشعر بتحسن ويمكنك الاسترخاء.

تقوي المناعة

يمكن أن يساعد الابتسام جهاز المناعة لدينا على العمل بكفاءة أكبر. هذا لأنه يرتاح، ويطلق الدوبامين والسيروتونين "هرمونات السعادة والمزاج الجيد"، وبالتالي يؤثر على الحالة العاطفية. والعواطف الممتعة، بدورها، لها تأثير إيجابي على عمل جهاز المناعة، حسب موقع sciencedirect.

ضغط الدم

يؤدي الضحك والابتسام إلى ضبط ضغط الدم وتقليل معدل ضربات القلب أثناء الإجهاد. هذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهو مرض يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية لتطور مشاكل القلب والأوعية الدموية الحادة مثل مرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وما إلى ذلك.

يخفف الألم

يفرز الابتسام مادة الإندورفين، وهي مواد كيميائية تعمل على تحسين الحالة المزاجية، والشعور بالراحة، وتخفيف الآلام الجسدية، وفقًا لدراسة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية. لذلك، يعتبر الابتسام والضحك مسكنات طبيعية ومتوفرة دائمًا.

تجعلك أكثر جاذبية

الأشخاص المبتسمون أكثر جاذبية من الأشخاص الكئيبين الصارمين. بالإضافة إلى ذلك، لا يجذب الابتسام انتباه الآخرين فحسب، بل يساعدك أيضًا على أن تبدو أصغر سنًا.